Трамп пообіцяв надати всі дозволи тим, хто інвестує в США від $1 млрд

Трамп обіцяє надати необхідні дозволи усім, хто вкладе в економіку США від $1 млрд. Про це він написав у Truth Social.

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Дональд Трамп заохочує мільярдні інвестиції в економіку США швидкими урядовими дозволами.

Він пообіцяв прискорено надати необхідні дозволи всім, хто інвестує $1 млрд або більше в економіку країни.

«Будь-яка особа або компанія, що інвестує $1 млрд або більше у Сполучені Штати Америки, отримає прискорені погодження та дозволи, але жодним чином не обмежуючись, усіма екологічними схваленнями», — написав президент США.