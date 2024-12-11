Трамп обіцяє надати необхідні дозволи усім, хто вкладе в економіку США від $1 млрд. Про це він написав у Truth Social.
11 грудня 2024, 11:15
Трамп пообіцяв надати всі дозволи тим, хто інвестує в США від $1 млрд
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Дональд Трамп заохочує мільярдні інвестиції в економіку США швидкими урядовими дозволами.
Він пообіцяв прискорено надати необхідні дозволи всім, хто інвестує $1 млрд або більше в економіку країни.
«Будь-яка особа або компанія, що інвестує $1 млрд або більше у Сполучені Штати Америки, отримає прискорені погодження та дозволи, але жодним чином не обмежуючись, усіма екологічними схваленнями», — написав президент США.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1