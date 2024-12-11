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11 грудня 2024, 10:16

Держфінмоніторинг зафіксував спробу відмити 53,1 млрд грн

Понад 1,3 млн повідомлень про підозрілі фінансові операції отримала Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2024 року. Це вже на 27% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

Понад 1,3 млн повідомлень про підозрілі фінансові операції отримала Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2024 року.
Фото: depositphotos

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Відмивання коштів

Кожне п'яте повідомлення стосується підозрілих операцій, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму. Від початку року вдалося зупинити таких операцій на суму у 6,1 млрд грн.

Загалом сума фінансових операцій у переданих Держфінмоніторингом до правоохоронців матеріалах сягнула 53,1 млрд грн.

Читайте: Великі банки хочуть запровадити новий маркер фінмону: внесення готівки від 50 тис. грн

1 302 083 повідомлення про фінансові операції, що підлягають моніторингу, отримала служба Держфінмоніторинга цьогоріч. За рік таких повідомлень побільшало на 27%.

У 80% або 1,05 млн ці повідомлення стосуються порогових фінансових операцій — тобто тих, що перевищують встановлену законодавством суми (близько 400 тисяч гривень на місяць). Ще 20% або 254,5 тис. — це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму.

Хто подає повідомлення

99% усіх повідомлень подано банками. Лише 6 526 повідомлень (близько 1%) передали небанківські установи (кредитні спілки, страхові компанії, ломбарди тощо).

Після перевірки ті операції, які визнаються підозрілими, направляються далі у правоохоронні органи. Цьогоріч Держфінмоніторинг загалом направив 780 таких матеріалів на суму 53,1 млрд грн

Найбільше матеріалів направили до Національної поліції України (НПУ): 223 матеріали або 29% від загальної кількості. До поліції направляють матеріали, пов’язані із шахрайством та фінансовими махінаціями, розкраданням коштів, кіберзлочинами тощо. Наразі це справи на суму понад 15 млрд грн.

Ще 218 матеріалів на суму 9,7 млрд грн (30%) було передано до Служба безпеки України (СБУ). Переважно, йдеться про операції, пов'язані з державною зрадою, колабораціонізмом, злочинними організаціями тощо.

>120 матеріалів направили до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Це справи, що стосуються міністрів, депутатів, суддів, керівників державних підприємств тощо.

Про які суми йдеться

Загалом у таких справах йдеться про операції на 7,06 млрд грн. Більш ніж половина з цих коштів — 59% або 4,2 млрд грн — стосуються злочинів, які скоїли керівники державних підприємств.

У 109 матеріалах йшлося про підозри у фінансуванні тероризму чи сепаратизму. Ще у 173 матеріалах Держфінмоніторинг виявив корупційні ризики на 12,1 млрд грн.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» в матеріалі «Великі банки хочуть запровадити новий маркер фінмону: внесення готівки від 50 тис. грн» писав, що великі українські банки знову збираються посилити перевірку клієнтів-фізосіб у рамках фінансового моніторингу. Під посилений контроль можуть потрапити операції людей після внесення на рахунок готівки від 50 тис. грн і вище.

Нові заходи ще не затверджені та не введені в дію в рамках банківської системи, але вже декілька тижнів активно обговорюються у фінансовій спільноті.

Їхня суть: підрозділ фінансового моніторингу банку зобов'язаний у посиленому режимі перевіряти операції фізосіб, якщо їм передувало внесення готівки у будь-якій формі (термінал/каса) на суму від 50 тис. грн і вище.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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