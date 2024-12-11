Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 754 590 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 грудня 2024, 8:31
Втрати ворога за 10 грудня: 1 400 російських окупантів, 2 танки та 4 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 757340 (+1400) осіб,
- танків — 9526 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 19616 (+20) од,
- артилерійських систем — 21067 (+3) од,
- РСЗВ — 1253 (+0) од,
- засоби ППО — 1023 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20111 (+4),
- крилаті ракети — 2859 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 31073 (+36) од,
- спеціальна техніка — 3641 (+4)
Джерело: Мінфін
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