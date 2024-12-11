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11 грудня 2024, 9:54

Акції бренду відомого китайського візажиста злетіли на 92% після IPO у Гонконзі

Акції китайського виробника косметики Mao Geping злетіли на 92% під час дебютних торгів у Гонконгу, пише Bloomberg із посиланням на торгові дані.

Акції китайського виробника косметики Mao Geping злетіли на 92% під час дебютних торгів у Гонконгу, пише Bloomberg із посиланням на торгові дані.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоIPO бренду, який створив відомий китайський візажист Мао Гепін, викликало ажіотаж серед інвесторів: книгу заявок роздрібними інвесторами було перепідписано майже в тисячу разів, зазначає Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

IPO бренду, який створив відомий китайський візажист Мао Гепін, викликало ажіотаж серед інвесторів: книгу заявок роздрібними інвесторами було перепідписано майже в тисячу разів, зазначає Reuters.

Ціна IPO Mao Geping Cosmetics склала 29,8 гонконгського долара ($3,8), що відповідає верхньому кордону цінового діапазону. Загалом розміщення залучило $300 млн.

У ході торгів на максимумі вартість акцій злетіла до 57,2 гонконгських доларів (+92%). До кінця торгового дня 10 грудня зростання сповільнилося до 77%, акції коштували 52,6 гонконгського долара ($6,8).

Дебют Mao Geping став найкращим серед компаній, які провели IPO на суму понад $100 млн з вересня 2020 року, зазначає Reuters з посиланням на дані Dealogic.

Частину книги заявок, призначену для роздрібних інвесторів, було перепідписано майже в 920 разів, а інституційну — в 30 разів, пише агентство.

Сам Мао під час пресконференції зазначив, що зростання вартості акцій його компанії говорить про «визнання продуктів та їхню якість з боку інвесторів».

Нагадаємо

Мао Гепін — один із найвідоміших візажистів у Китаї. Однойменний бренд він створив у 2000 році, також відкрив школу макіяжу. Mao Geping Cosmetics планує розширювати свою присутність і в Китаї, і за його межами, співпрацює з інфлюєнсерами у В'єтнамі та продає косметику у Гонконгу через Sephora — мережу магазинів, що належить конгломерату LVMH.

До IPO Mao Geping, зокрема, співпрацювала зі збірною Китаю на Олімпійських іграх у Парижі.

Mao Geping Cosmetics орієнтується на преміальний сегмент на відміну від більшості китайських брендів, які пропонують товари за доступними цінами на тлі економічного спаду в країні, зазначає Bloomberg.

Вартість пудри Mao Geping — близько 380 юанів ($52), що можна порівняти з цінами на продукти брендів на зразок Nars. Багато в чому успіх Mao Geping пов'язаний із розвитком електронної комерції та наявністю понад 300 магазинів у великих торгових центрах, зазначає Bloomberg.

Mao Geping у проспекті емісії вказував, що преміальний ринок косметики в Китаї оцінюється приблизно у 195 млрд юанів ($26,85 млрд), зазначає Reuters.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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