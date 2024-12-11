Авіакомпанії вперше в історії зароблять $1 трильйон

Наступного року світова індустрія авіаперевезень, швидше за все, отримає понад $1 трильйон доходу, оскільки кількість пасажирів, ймовірно, досягне історичного максимуму в 5 мільярдів, заявила Міжнародна асоціація повітряного транспорту. Її дані передає CNN.

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Прибуток авіакомпаній

IATA також прогнозує, що середній прибуток авіакомпаній на одного пасажира збільшиться приблизно до $7 наступного року, що різко вище, ніж $2,25 18 місяців тому. Цього року очікується, що прибуток на одного пасажира становитиме $6,40.

«Ці цифри є приголомшливим поверненням галузі, яка через пандемію зафіксувала три послідовні роки збитків з 2020 по 2022 рік, що склали майже $187 мільярдів», — наголошується в матеріалі.

Стійкий попит на подорожі, який різко зріс після зняття обмежень на поїздки через COVID, швидко відновив прибуток галузі авіаперевезень та дозволив деяким перевізникам підвищити ціни на квитки.

Авіакомпанії Близького Сходу, як очікується, будуть лідирувати наступного року з прибутком на пасажира $24, за ними прямують авіакомпанії США з $12 і європейські авіакомпанії з $9.

IATA очікує, що авіакомпанії Африки, Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону будуть менш прибутковими, ніж у середньому по галузі.