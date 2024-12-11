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11 грудня 2024, 9:00

Влада Молдови вирішила створити фондову біржу за участю Румунії

Влада Молдови вирішила створити Кишинівську фондову біржу, засновниками якої стануть держава та Бухарестська фондова біржа (Румунія).

Влада Молдови вирішила створити Кишинівську фондову біржу, засновниками якої стануть держава та Бухарестська фондова біржа (Румунія).► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомо«Ми залучаємо глобальних інституційних інвесторів, які інтегруватимуть наші компанії у глобальні ланцюжки створення вартості.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«Ми залучаємо глобальних інституційних інвесторів, які інтегруватимуть наші компанії у глобальні ланцюжки створення вартості. Ми зв'язуємося з європейськими ринками та прискорюємо розвиток нашого ринку капіталу. Партнерство з Бухарестською фондовою біржею привносить досвід та міжнародний авторитет на наш ринок капіталу. Це стратегічний проєкт, над яким ми працювали спільно з Нацбанком, Національною комісією з фінансових ринків, міністерством фінансів», — йдеться у повідомленні.

Молдова братиме участь у цій біржі як акціонер, що дозволить впливати на напрямок розвитку фондової біржі.

У повідомленні також йдеться, що «всі громадяни зможуть інвестувати у фінансові інструменти, які стануть основою для приватних пенсійних та страхових фондів, наші компанії отримають легший доступ до румунського та міжнародного капіталу завдяки передовим торговим технологіям».

Нагадаємо

Раніше керівництво Нацбанку Молдови вело переговори з Бухарестською фондовою біржею (BVB) та регуляторами фондового ринку Румунії щодо можливості подвійного лістингу молдавських компаній на фондовій біржі Молдови та BVB, а також щодо механізмів торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами на BVB.

У Молдові з 1994 року діє АТ «Фондова біржа Молдови».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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