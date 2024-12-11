11 грудня графіки відключення світла для населення та бізнесу будуть застосовувати з 07:00 до 22:00. Про це повідомляє «Укренерго».
11 грудня 2024, 8:16
«Укренерго»: 11 грудня обмеження електроенергії діятимуть з 07:00 до 22:00
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Для побутових споживачів:
- 07:00 — 08:00 — одна черга відключень.
- 08:00 — 20:00 — дві черги відключень.
- 20:00 — 22:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу
- 07:00 до 22:00.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Графіки для Києва
Графіки для Київської області
Джерело: Мінфін
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