Зустріч з Ілоном Маском підштовхнула до зростання акції угорської телекомунікаційної компанії 4iG

Голова угорської телекомунікаційної компанії 4iG Геллерт Язай зустрівся з Ілоном Маском разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто та прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Після чого акції компанії різко пішли вгору. Про це повідомляє Bloomberg.

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Завдяки державним контрактам, субсидованим корпоративним облігаціям і позикам 4iG перетворилася з невеликої технологічної компанії на міжнародний холдинг, і Орбан вихваляє її як національного чемпіона.

Компанія також створила спільне оборонне підприємство з німецькою Rheinmetall AG і вийшла на ринки виробництва супутників і дронів.

«Крім перегляду супутникової програми 4iG, сторони досліджували перспективи розвитку штучного інтелекту, а також можливості для посилення угорсько-американського співробітництва в комерційній і технологічній сферах», — йдеться в заяві компанії.

Зростання акцій

Акції підскочили на 9,1% до максимуму з серпня 2022 року. Станом на 12:32 у Будапешті вони торгувалися на рівні 870 форинтів. При цьому компанія оцінюється у 262 млрд форинтів ($670 млн).

Програма HUSAT

У листопаді 4iG представила свою супутникову програму під назвою HUSAT, яка, за її словами, була першою в регіоні для розвитку супутникових телекомунікацій і можливостей спостереження Землі за рахунок приватних інвестицій.

У рамках програми до 2032 року планується розгорнути геостаціонарний телекомунікаційний супутник і вісім супутників спостереження на низькій навколоземній орбіті.