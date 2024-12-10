До закриття міжбанку курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 1 копійку у продажу.
10 грудня 2024, 17:27
Курс валют на вечір 10 грудня: долар на міжбанку подорожчав на 12 копійок
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Відкриття 10 грудня
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Закриття 10 грудня
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Зміни
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41,55/41,57
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41,67/41,69
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12/12
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43,84/43,84
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43,84/43,85
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0/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,85 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,35 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,85−41,88, євро — 44,21−44,38 грн.
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Джерело: Мінфін
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