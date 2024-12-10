Курс валют на вечір 10 грудня: долар на міжбанку подорожчав на 12 копійок

До закриття міжбанку курс долара зріс на 12 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 1 копійку у продажу.

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Валюта Відкриття 10 грудня Закриття 10 грудня Зміни долар 41,55/41,57 41,67/41,69 12/12 євро 43,84/43,84 43,84/43,85 0/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,85 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,35 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,85−41,88, євро — 44,21−44,38 грн.

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