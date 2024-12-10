Зростаючий держборг струсить ринки у 2025 році — БМР

Загроза дестабілізації фінансових ринків через зростаючий держборг посилилася, повідомив у вівторок Банк міжнародних розрахунків, закликавши політиків діяти швидко, щоб запобігти економічним збиткам. Про це пише Reuters.

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Що відомо

Клаудіо Боріо, голова монетарного та економічного відділу БМР, заявив, що активно стежить за можливістю надлишку державного боргу, здатного спричинити потрясіння на ринках облігацій, які можуть перекинутися на інші активи.

І хоча ринки ще не зазнали так званих атак «облігаційних месників», коли інвестори в боргові зобов'язання різко підвищують вартість державних позик, щоб змусити країни відмовитися від марнотратства у бюджетній сфері, політикам не варто чекати, коли це станеться, сказав він.

«Фінансові ринки починають усвідомлювати, що їм доведеться поглинати ці зростаючі обсяги державного боргу», — сказав він, коли БМР опублікував свій останній щоквартальний звіт.

Деталі

Великі дефіцити урядових бюджетів вказують на те, що суверенний борг може зрости на третину до 2028 року і наблизитися до $130 трильйона, згідно з даними торгової групи фінансових послуг Інституту міжнародних фінансів (IIF).

Передбачається, що запропоновані обраним президентом США Дональдом Трампом податкові пільги збільшать національний борг у $36 трильйонів майже на $8 трильйонів, тоді як новий уряд Лейбористів Великобританії в жовтневому бюджеті збільшив попередні п'ятирічні оцінки запозичень приблизно на 142 мільярди доларів).