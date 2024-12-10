Найкраще прогнозують курс долара прості люди — статистика НБУ

Статистика НБУ свідчить, що найкраще прогнозує курс гривні на наступні 12 місяців населення. Про це у фейсбуці написав керівник аналітичного департаменту, Concorde Capital Олександр Паращій.

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Хто та як прогнозує курс

За словами аналітика, якщо брати прогнози курсу на 12 місяців та порівняти їх із фактом, то найменша похибка прогнозу за останній рік (як і останні півтора року) була саме у прогнозах домогосподарств.

«Але не все так однозначно. Бо якщо брати останні значення курсу (починаючи з липня 2024 року), то виявляється, що найбільш точно їх спрогнозували банки. При цьому, домогосподарства спрогнозували його найгірше. Але то тільки зараз, бо до того з банкірів були просто жахливі прогнозисти», — пише Паращій.

За його словами, це все тому, що населення було стабільно найбільш оптимістичним у своїх прогнозах щодо курсу, у той час, як банки завжди були найбільшими песимістами.

Згадуючи про прогнози аналітиків, Паращій зазначив: «А що там аналітики, до яких усі люблять звертатися за прогнозами курсу? Ну, судячи з картинок (зверху), я б сильно їм не довіряв».

Паращій радить довіряти собі. І тоді матимете рацію.