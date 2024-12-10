Кабінет Міністрів ухвалив рішення запустити експериментальний проєкт, який дозволить у «Дії», серед іншого, оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а також оформити грошову допомогу пораненим. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
10 грудня 2024, 17:11
Оформити інвалідність внаслідок війни та допомогу пораненим можна буде через «Дію»
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Через портал «Дія» громадяни зможуть оформити:
- статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
- грошову допомогу пораненим;
- призначення пенсії по інвалідності;
- забезпечення засобами реабілітації;
- житлово-комунальні пільги;
- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
«Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», — зазначив Шмигаль.
Джерело: Мінфін
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