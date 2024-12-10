Оформити інвалідність внаслідок війни та допомогу пораненим можна буде через «Дію»

Кабінет Міністрів ухвалив рішення запустити експериментальний проєкт, який дозволить у «Дії», серед іншого, оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а також оформити грошову допомогу пораненим. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.