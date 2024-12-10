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10 грудня 2024, 16:54

Трамп пообіцяв відмовитись від президентської зарплати та пенсії

Обраний президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що під час другої каденції має намір відмовитися від усіх матеріальних пільг, зокрема від президентської зарплати та пенсії, пише Ліга.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що під час другої каденції має намір відмовитися від усіх матеріальних пільг, зокрема від президентської зарплати та пенсії, пише Ліга.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоТрамп оголосив, що не буде отримувати президентську зарплату, яка становить $400 000 на рік, а також відмовиться від пенсії на все життя.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Трамп оголосив, що не буде отримувати президентську зарплату, яка становить $400 000 на рік, а також відмовиться від пенсії на все життя.

«Я не прийму ані цента. Це мій внесок у зменшення державних витрат», — підкреслив він, наголосивши, що може стати першим президентом США, який не отримає грошей за свою роботу, «хіба що, може, Джордж Вашингтон».

Під час свого першого президентства Трамп вже відмовлявся від зарплати, передаючи гроші на благодійність та різні програми, зокрема, на охорону національних парків.

Попри це, Трамп залишається одним із найбагатших людей у США, і його статки, за даними Forbes, оцінюються у $2,3 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
10 грудня 2024, 17:24
#
Добре хоч не пообіцяв на велосипеді на роботу їздити:)
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