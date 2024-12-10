З початку року Митниця виявила порушень на майже 18 мільярдів

Упродовж січня-листопада 2024 року митниці Державної митної служби виявили 8 748 порушень митних правил на 17,8 млрд грн. Вартісний показник збільшився удвічі порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Митниці.

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Так, у 2 885 справах про порушення митних правил були тимчасово вилучені предмети правопорушень на 530 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на 383 млн грн;

транспортних засобів на 82 млн грн;

продовольчих товарів на 59 млн грн;

валюти на 6 млн грн.

Безпосередньо митницями розглянуто 2484 справи про порушення митних правил, до порушників застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 80 млн грн, з яких стягнуто до держбюджету 73 млн грн.

На розгляд до суду митниці передали 4 876 справ про порушення правил на понад 17 млрд грн. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 3,8 млрд грн.