Долар зміцнюється перед звітом по інфляції США

Долар зміцнюється у вівторок, але залишається в межах тісного діапазону напередодні очікуваного в середу звіту споживчої інфляції за листопад. Про це пише investing.com. Індекс долара, який відстежує його курс в корзирні з 6 інших валют, торгувався зі зростанням на 2%, на позначці 106,36.

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Інфляція

Рухи на валютному ринку цього тижня виглядають стримано. Уся увага прикута до виходу даних щодо споживчої інфляції США за листопад, які, ймовірно, дадуть більше інформації про траєкторію зміни процентної ставки ФРС.

Очікується, що основний річний показник зросте в листопаді до 2,7%, що вище за жовтневі 2,6%, а базовий індекс, який виключає волатильні компоненти продовольства та енергоносіїв, становитиме 3,3%, не змінившись порівняно з жовтнем.

ФРС

З вересня ФРС знизила відсоткові ставки на 75 базисних пунктів, і зараз ринки очікують ще одного зниження на 25 базисних пунктів на засіданні 17−18 грудня.

Однак будь-які ознаки того, що прогрес у поверненні інфляції до цільового рівня 2%, встановленого ФРС, зупинився, швидше за все, змусять ринки переглянути очікування.

«Ми сумніваємося, що інвестори захочуть сильно опускати DXY напередодні завтрашніх даних щодо інфляції США, і очікуємо, що підтримка на рівні 105,40/60 утримається на закритті», — йдеться у записці аналітиків ING.

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