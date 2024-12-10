Індійська рупія впала до рекордно низького рівня

Індійська рупія впала до мінімуму, а дохідність державних облігацій знизилася, оскільки призначення Санджая Малхотри наступним головою Резервного банку Індії (RBI) спонукало трейдерів збільшити ставки на зниження процентних ставок. Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Рупія впала до 84,85 за долар США, перевищивши свій попередній історичний мінімум у 84,7575 минулого тижня. Дохідність 10-річних облігацій IN067934G=CC впала на 2 базисних пункти до 6,6954%.

Трейдери зазначають, що РБІ, ймовірно, втрутився, щоб підтримати рупію.

Малхотра, який наразі обіймає посаду секретаря з доходів у Міністерстві фінансів, вступить у свою нову роль в RBI на трирічний термін, починаючи з 11 грудня. Його призначення відбувається в той час, коли центральний банк стикається з критичними рішеннями на тлі економічних викликів.

Сьогодні закінчується шестирічний термін повноважень попереднього голови центробанку Шактіканти Даса.

Економічне зростання Індії сповільнилося до семиквартального мінімуму в 5,4% у період з липня до вересня, що викликало заклики до RBI знизити процентні ставки для стимулювання зростання.