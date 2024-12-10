Індійська рупія впала до мінімуму, а дохідність державних облігацій знизилася, оскільки призначення Санджая Малхотри наступним головою Резервного банку Індії (RBI) спонукало трейдерів збільшити ставки на зниження процентних ставок. Про це повідомляє Reuters.
Індійська рупія впала до рекордно низького рівня
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Деталі
Рупія впала до 84,85 за долар США, перевищивши свій попередній історичний мінімум у 84,7575 минулого тижня. Дохідність 10-річних облігацій IN067934G=CC впала на 2 базисних пункти до 6,6954%.
Трейдери зазначають, що РБІ, ймовірно, втрутився, щоб підтримати рупію.
Малхотра, який наразі обіймає посаду секретаря з доходів у Міністерстві фінансів, вступить у свою нову роль в RBI на трирічний термін, починаючи з 11 грудня. Його призначення відбувається в той час, коли центральний банк стикається з критичними рішеннями на тлі економічних викликів.
Сьогодні закінчується шестирічний термін повноважень попереднього голови центробанку Шактіканти Даса.
Економічне зростання Індії сповільнилося до семиквартального мінімуму в 5,4% у період з липня до вересня, що викликало заклики до RBI знизити процентні ставки для стимулювання зростання.
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