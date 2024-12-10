Ціни на каву оновили історичний рекорд за понад 50 років

Ф'ючерси на сорт кави арабіка на біржі в Нью-Йорку зросли на 4,9% до 3.434 дол за фунт, встановивши рекорд у даних, що відслідковуються з 1972 року. З початку року ціни на арабіку зросли на 80%. Про це пише Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ситуація ускладнилася через сильну посуху в Бразилії, яка є провідним виробником арабіки у світі, та несприятливі погодні умови у В'єтнамі, найбільшому виробнику дешевшої робусти. У В'єтнамі суха погода під час росту кавових дерев змінилася рясними дощами на початку збору врожаю, що додатково ускладнило процес.

Зростання вартості кави посилює тиск на обсмажувальні підприємства та кафе, які вже змушені підвищувати ціни й скасовувати знижки, щоб захистити свою частку ринку.

Прогнози врожаю в Бразилії погіршуються. Наступного сезону країна виробить лише 34,4 млн мішків арабіки, що на 11 млн менше, ніж передбачалося у вересні. Цей дефіцит ризикує залишити світову кавову промисловість із розривом у 8,5 млн мішків у сезоні 2025−2026 років, що стане безпрецедентним п’ятим роком дефіциту поспіль.