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10 грудня 2024, 16:42

KИТ Group підтримала щорічне Ukrainian Investment Roadshow

6 грудня 2024 р. в Лондоні відбулося щорічне Ukrainian Investment Roadshow, яке традиційно збирає ключових міжнародних інвесторів, представників українського бізнесу та фінансових інституцій.

Форум відбувся за підтримки British Chamber of Commerce, Європейської бізнес-асоціації (EBA), AmCham, Piraeus Bank, ICU та інших організацій і компаній. До числа партнерів долучилась і KИТ Group в особі свого інвестиційного дивізіону KYT Invest, який був виділений в окремий бізнес-напрям цього року в межах стратегічної трансформації групи.

У програмі виступів на 8th Ukrainian Investment Roadshow в Лондоні взяли участь спікери від провідних українських інвестиційних компаній, таких як Dragon Capital, Horizon Capital та Concorde Capital, і найбільших компаній України, а також представники Міжнародної фінансової корпорації групи Світового банку, Міжнародного інвестиційного банку Morgan Stanley і Лондонської фондової біржі.

Подія стала платформою для оголошення масштабних інвестицій у відновлення та розвиток України, і саме на цьому заході прозвучало історичне оголошення від імені Правління Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) про найбільшу в історії України інвестицію -понад €1,3 млрд.

Для КИТ Group та її інвестиційного підрозділу KYT Invest підтримка заходів такого рівня і спрямування стала логічним продовженням зусиль компанії з розвитку економічного потенціалу України, адже компанія прагне сприяти створенню прозорого фінансового середовища, розвитку інвестиційної діяльності для стимулювання української економіки.

Джерело: Мінфін
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