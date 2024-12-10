Україна отримає $454 млн від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
10 грудня 2024, 13:01
Україна отримає $454 млн від Світового банку на охорону здоров’я
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
За словами Шмигаля, кошти будуть надані в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни.
Фінансування програми здійснюється за допомогою Уряду Японії, Світового банку, а також гранту від фонду URTF.
Нагадаємо
THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі