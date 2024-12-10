Україна отримає $454 млн від Світового банку на охорону здоров’я

Україна отримає $454 млн від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Що відомо

За словами Шмигаля, кошти будуть надані в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни.

Фінансування програми здійснюється за допомогою Уряду Японії, Світового банку, а також гранту від фонду URTF.

Нагадаємо

THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії.