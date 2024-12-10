Китай планує обмежити експорт компонентів для БПЛА, що може вдарити й по Україні

Ескалація конфлікту між Китаєм і США через торгівлю тепер поширюється на безпілотники, які стали важливою частиною оборони України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

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Виробники в Китаї нещодавно почали обмежувати продажі в США та Європі ключових компонентів, які використовуються для створення безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Ці кроки є прелюдією до більш широких експортних обмежень на запчастини для безпілотників, які західні офіційні особи очікують, що Пекін введе в дію в новому році.

За словами одного з людей, нововведення можуть бути у формі ліцензійного дозволу на підставі запланованого використання компонентів, а китайські компанії повинні будуть повідомляти Пекін про плани постачання.

Торгівельний конфлікт

Торгівельний конфлікт загострився цього місяця, коли Вашингтон знову обмежив продаж до Китаю мікросхем пам’яті з високою пропускною здатністю та напівпровідників.

У відповідь Пекін заборонив продаж товарів подвійного призначення американським військовим, а також кількох матеріалів високотехнологічного та військового призначення американським компаніям.

Обмеження для дронів

За словами людей, знайомих з ситуацією, обмеження на поставки компонентів для безпілотників вплинули як на американські, так і на європейські компанії. За їх словами, китайські виробники двигунів, акумуляторів і контролерів польотів обмежили обсяги, які вони постачають, або взагалі припинили поставки.

Західні країни намагаються будувати та збирати безпілотники за межами Китаю, щоб убезпечити свої ланцюжки поставок. Але Китай залишається центром виробництва дешевого обладнання для БПЛА. Згідно зі звітом Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Китай контролює майже 80% ринку комерційних дронів.

Багато виробників БПЛА в Україні покладаються на китайські деталі для виготовлення дешевої та ефективної зброї, яка допомогла у війні з росією.

У липні Китай оголосив про заборону експорту безпілотників для військового використання, а Пекін заявляє, що не постачає зброю жодній зі сторін конфлікту.