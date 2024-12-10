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10 грудня 2024, 11:32

Капіталізація стейблкоїнів встановила новий максимум, Bitmain відкриє виробництво у США: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Просідання на крипторинку призвело до ліквідації ф’ючерсних позицій на суму понад $1,7 мільярда

Вночі 9 грудня курс біткоїна в моменті опустився до $95 042, проте згодом актив відновив позиції. На момент написання новини перша криптовалюта торгується на рівні вище $97 200.

Майже всі криптовалюти з найбільшою капіталізацією продемонстрували падіння за останні 24 години. Найбільше падіння у Tron (-12,69%) і Cardano (12,29%).

На тлі цього обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют склав більш ніж $1,7 млрд за 24 години.

За останню добу було ліквідовано позиції понад 580 000 трейдерів. Приблизно $1,5 млрд втрат припало на лонг-позиції, понад $185 млн — на шорт. Найбільше позицій було ліквідовано у парах з різними альткоїнами.

Найбільш значні суми ліквідацій були на криптовалютних біржах Binance,OKX та Bybit — близько $722 млн, $441 млн та $371 млн відповідно. Найкрупніша ліквідація на $19,69 млн була зафіксована на Binance у торговій парі ETH/USDT.

Сальвадор може переглянути регулювання біткоїна заради кредиту МВФ на $1,3 млрд

Влада Сальвадору може внести певні зміни в регулювання біткоїна в рамках підготовки кредитної угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на суму $1,3 млрд. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела.

За даними видання, місія МВФ уже прибула в Сальвадор для обговорення остаточних деталей угоди. Якщо вона відбудеться, то уряд скасує вимогу про обов’язкове приймання біткойн-платежів щодо юросіб.

Джерела FT вказали, що угоду, ймовірно, буде підписано в найближчі кілька тижнів. Таким чином Сальвадор отримає доступ ще до $1 млрд у вигляді кредиту від Світового банку і $1 млрд від Міжамериканського банку розвитку в наступні роки.

Як зазначили у виданні, пакет кредитування завершить «умовну ізоляцію» країни після того, як вона легалізувала біткоїн як законний платіжний засіб у вересні 2021 року.

Капіталізація стейблкоїнів встановила історичний максимум на відмітках вище $200 млрд

На початку грудня 2024 року загальна ринкова капіталізація стейблкоїнів перетнула позначку в $200 млрд, встановивши історичний максимум. Про це свідчать дані CoinGecko. Добовий обсяг торгів «стабільними монетами» зріс вище $148 млрд.

На ринку стейблкоїнів домінує USDT від компанії Tether. Його капіталізація становить $138,6 млрд. На другому місці за цим показником йде USDC від Circle — $40,8 млрд, на третьому USDE — $5,5 млрд.

За даними DeFiLlama, ринкова вартість стейблкоїнів становить майже $199,6 млрд, а домінування USDT — 69,46%.

Bitmain відкриє виробництво біткоїн-майнерів у США

Китайський виробник майнінгового обладнання Bitmain анонсував запуск нової виробничої лінії на території США.

«Це стратегічне рішення націлене прискорити доставку і підвищити ефективність послуг для клієнтів з Північної Америки», — заявила компанія.

Згідно з анонсом, першу партію майнерів Antminer S21 Pro доставлять у грудні.

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Джерело: Мінфін
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