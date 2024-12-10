Курс валют на 10 грудня: євро й долар подорожчали у банках

У вівторок на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 1 копійку у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро додало 1 копійку у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,83 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,35 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,82−41,85, євро — 44,25−44,43 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,55−41,57 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,84−43,84 грн/євро.

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