Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1350 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 755 940 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 грудня 2024, 8:35
Втрати ворога за 9 грудня: 1 350 російських окупантів, 5 танків та 14 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 755940 (+1350) осіб,
- танків — 9524 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 19596 (+7) од,
- артилерійських систем — 21064 (+3) од,
- РСЗВ — 1253 (+0) од,
- засоби ППО — 1023 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20107 (+14),
- крилаті ракети — 2859 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 31037 (+48) од,
- спеціальна техніка — 3637 (+1)
Джерело: Мінфін
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