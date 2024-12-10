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10 грудня 2024, 10:38

Жінки до 2030 року контролюватимуть 40% світових активів, що інвестуються

Згідно з прогнозами McKinsey & Co., до 2030 року жінки в США контролюватимуть $34 трлн, що становитиме близько 38% від усіх активів, що інвестуються. Це майже вдвічі більше, ніж 2023 року, і свідчить про значні зміни у розподілі фінансових ресурсів, пише Bloomberg.

В останні десятиліття добробут жінок демонструє стійке зростання, яке обіцяє докорінні зміни у сферах управління капіталом та філантропії.
Фото: depositphotos

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Прогноз

Основні причини зростання добробуту жінок пов'язані з демографічними та соціальними факторами. Жінки, як правило, живуть довше за чоловіків, що призводить до успадкування ними сімейних капіталів.

Крім того, все більше жінок будують успішні кар'єри, що сприяє збільшенню їх самостійних доходів. Ця тенденція зміцнюється завдяки тому, що жінки все частіше посідають керівні позиції в компаніях та стають фінансовими главами сімей.

За даними компанії Julius Baer, що займається управлінням капіталом, у 2023 році частка жінок, які мають надвисокий добробут (визначається як статки від $30 млн), зросла до 11% порівняно з 6,5% у 2010 році.

В історичній перспективі такі зміни виглядають революційними, зазначає Bloomberg. Ще 50 років тому жінки у США не могли самостійно відкрити банківський рахунок чи оформити кредитну картку.

Сьогодні ж серед найзаможніших людей світу налічується не менше 62 жінок-мільярдерів, які контролюють близько 11% статків, які враховується Bloomberg Billionaires Index. Однак, незважаючи на прогрес, жінки досі заробляють у середньому 84% від рівня доходів чоловіків та обіймають лише 12% вищих керівних посад у публічних компаніях.

У дослідженні Fidelity «Жінки та інвестиції у 2024 році» лише 71% жінок вказали, що володіють акціями порівняно з 80% чоловіків. Проте цей показник вищий, ніж у 60% у 2023 році та 44% у 2018 році.

За даними Fidelity, жінки частіше, ніж чоловіки, характеризують свій підхід до інвестування як «консервативний», а понад 70% кажуть, що хотіли б почати інвестувати свої заощадження раніше.

«Жінки дійсно чудово справляються з накопиченням заощаджень, але вони так старанно працюють, щоб заробити ці гроші, що не хочуть наражати їх на ризик, — каже Райан Вікторін, віцепрезидент і фінансовий консультант компанії Fidelity. — Це може здаватися правильним рішенням, але насправді така поведінка посилює розрив у добробуті».

Найближчими роками роль жінок у світовій економіці продовжуватиме посилюватися, зазначає Bloomberg.

За даними McKinsey, у Західній Європі жінки наразі володіють приблизно третиною всіх активів під управлінням — близько 4,6 трлн євро ($4,85 трлн). Очікується, що до 2030 року цей показник зросте до 45%.

Протягом цього періоду активи жінок щорічно збільшуватимуться на 8,1% порівняно з 2,7% у чоловіків. За таких темпів вони зможуть досягти паритету з чоловіками до початку 2030-х років, вважають у консалтинговій компанії.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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