«Нафтогаз» попередив про шахрайську схему з «безкоштовним газом»

В Україні нібито від імені «Нафтогазу» шахраї розповсюджують інформацію про нібито надання українцям безкоштовного газу. Про це повідомила Група Нафтогаз.

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Шахрайська схема

Зазначається, що у фейковій інформації йдеться про виплату 5000 грн та надання безкоштовного газу українцям.

«Ми не збираємо жодних заявок на надання безоплатних послуг або виплату грошей для оплати за газ», — йдеться в повідомленні.

У «Нафтогазі» також зазначили, що такі публікації — це спроба отримати персональні дані та кошти громадян.

«Не переходьте за невідомими посиланнями та довіряйте лише офіційним джерелам», — закликали в компанії.