В Україні нібито від імені «Нафтогазу» шахраї розповсюджують інформацію про нібито надання українцям безкоштовного газу. Про це повідомила Група Нафтогаз.
10 грудня 2024, 9:16
«Нафтогаз» попередив про шахрайську схему з «безкоштовним газом»
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Шахрайська схема
Зазначається, що у фейковій інформації йдеться про виплату 5000 грн та надання безкоштовного газу українцям.
«Ми не збираємо жодних заявок на надання безоплатних послуг або виплату грошей для оплати за газ», — йдеться в повідомленні.
У «Нафтогазі» також зазначили, що такі публікації — це спроба отримати персональні дані та кошти громадян.
«Не переходьте за невідомими посиланнями та довіряйте лише офіційним джерелам», — закликали в компанії.
Джерело: Мінфін
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