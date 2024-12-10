Відновлення енергетики: Банки надали бізнесу вже 8,3 млрд грн кредитів

Банки за червень-листопад 2024 року отримали заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 68,6 млрд грн та розпочали фінансування на 8,3 млрд грн. Про це пише Нацбанк.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Енергокредитування

За період з 1 червня до 2 грудня 2024 року, обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб з урахуванням погашення кредитів становить 5,2 млрд грн.

Зокрема, у листопаді:

отримано 307 заявок на суму 2,3 млрд грн;

схвалено 197 заявок на суму 3,8 млрд грн;

надано 202 кредити загальним обсягом 2,6 млрд грн.

Загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 390 мВт. Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (185 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (102 мВт) та побудову СЕС (102 мВт). Проєкти фінансуються у 21 області країни.

Кредити для населення

Крім того, банки кредитують населення. Упродовж листопада громадянам надано кредити на енергетичні потреби на загальну суму 129 млн грн, а з червня — 547 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на вказані цілі становить 479 млн грн.

Нагадаємо

За сприяння Національного банку 20 банків з часткою понад 85% чистих активів сектору підписали в червні 2024 року меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Пропозиції банків ураховують потреби різних категорій малого, середнього та великого бізнесу і домогосподарств. Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо.

Базова ставка кредитування відповідно до зазначеного меморандуму — від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі — не більше UIRD12M +3%).