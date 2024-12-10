10 грудня в Україні будуть застосовуватися обмеження споживання електроенергії для населення та бізнесу з 07:00 до 22:00. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».
10 грудня 2024, 8:14
«Укренерго»: 10 грудня обмеження електроенергії діятимуть з 07:00 до 22:00
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Для побутових споживачів:
- 07:00 — 08:00 — одна черга відключень,
- 08:00 — 19:00 — дві черги відключень,
- 19:00 — 22:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу:
- 07:00 — 22:00 — застосування графіків обмеження потужності.
Графіки для Києва
Графіки для Київської області
Джерело: Мінфін
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