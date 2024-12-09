До закриття міжбанку курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 22 копійки у купівлі та у продажу.
9 грудня 2024, 17:24
Курс валют на вечір 9 грудня: євро та долар зросли на міжбанку
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Відкриття 9 грудня
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Закриття 9 грудня
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Зміни
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41,40/41,42
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41,55/41,57
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15/15
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43,74/43,75
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43,96/43,97
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22/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 43,75 грн, а продають за 44,27 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,80−41,80, євро — 44,25−44,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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