ШІ-бот Grok став доступний для всіх користувачів

Штучний інтелект Grok з’явився у безкоштовному доступі для всіх користувачів. Раніше Grok могли використовувати лише власники платної підписки X Premium за ціною від $8. Про це пише TechCrunch.

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Користувачі можуть надсилати 10 безкоштовних запитів до Grok кожні дві години. Додатково платформа дозволяє генерувати 10 зображень за той самий період, але обмежує аналіз зображень трьома на день.

Чат-бот Grok дозволяє генерувати кодові інструкції, писати творчі тексти, відповідати на різноманітні запитання та узагальнювати актуальні новини. Власник платформи Ілон Маск прагне, щоб підписники покладалися на чатбот Grok від x.AI, а не на інші конкуруючі інструменти, такі як ChatGPT від OpenAI або Gemini від Google.

Раніше розробники проводили тестування безкоштовної версії Grok в окремих країнах, зокрема в Новій Зеландії. Тепер же сервіс став доступний глобально.