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9 грудня 2024, 13:28

Вперше за 14 років Китай помʼякшив грошово-кредитну політику. Hang Seng зріс до найвищого рівня за місяць

Китай вперше за 14 років змінив свою позицію щодо грошово-кредитної політики, що призвело до зростання цін на акції та облігації, оскільки інвестори роблять ставку на те, що політики стали серйозніше ставитися до економічної ситуації в країні. Про це пише Forbes з посиланням на Financial Times.

Китай вперше за 14 років змінив свою позицію щодо грошово-кредитної політики, що призвело до зростання цін на акції та облігації, оскільки інвестори роблять ставку на те, що політики стали серйозніше ставитися до економічної ситуації в країні.
Фото: depositphotos

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Що відомо

У заяві йдеться, що владі необхідно «енергійно стимулювати споживання, підвищувати ефективність інвестицій та розширювати внутрішній попит у всіх напрямках».

Вищі посадовці у понеділок також дали прямі обіцянки «стабілізувати ринки нерухомості та акцій».

Читайте: Китай анонсував більше фіскальних стимулів для економіки

Заява Політбюро Комуністичної партії, яку очолює Сі Цзіньпін, прозвучала в той час, коли триває підготовка до її щорічного засідання, де представлять економічний порядок денний наступного року.

Індекс споживчих цін у Китаї зріс на 0,2% у річному обчисленні, що є пʼятимісячним мінімумом і нижче за опитування аналітиків Reuters, які прогнозували зростання на 0,5%. У місячному вирахуванні ціни впали на 0,6% з жовтня по листопад.

Офшорний юань компенсував втрати, торгуючись на 0,1% сильніше на ставках на те, що економіка Китаю відновиться завдяки грош ово-кредитному та фіскальному стимулюванню. Прибутковість 10-річних державних облігацій знизилася на два базові пункти до 1,938%.

Акції підскочили, а державні облігації Китаю зросли після оголошення результатів засідання Політбюро, при цьому індекс Гонконгу Hang Seng піднявся на 2,8% до найвищого рівня за місяць.

Читайте: Китай представив план відновлення економіки та ринків

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Нагадаємо

Востаннє Китай займав «помірно вільну» позицію наприкінці 2008 року після світової фінансової кризи та припинив її наприкінці 2010 року. Зміна позиції 9 грудня була сприйнята інвесторами як ознака того, що керівництво країни почало серйозніше ставитися до економічних проблем Китаю.

Джерело: Мінфін
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