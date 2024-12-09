Ціни на газ в Європі знижуються через погодні умови

Ціни на природний газ у Європі знижуються п'ятий день поспіль завдяки м'якій і вітряній погоді, яка допомагає зберігати запаси від швидкого виснаження. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Що відомо

Базові ф'ючерси трохи впали в понеділок після зниження на 2,8% минулого тижня. Шторм Дараг пронісся Великою Британією у вихідні, збільшивши виробництво електроенергії з вітру та зменшивши використання газу для генерації.

Хоча в найближчі дні очікується незначне похолодання та спад швидкості вітру, на наступному тижні прогнозується повернення м'яких і вітряних умов. Це може обмежити споживання газу, саме коли до регіону прибувають нові партії. Імпорт скрапленого природного газу (СПГ) до Європи вже досяг найвищого рівня з січня.

Деталі

Деякі вантажі СПГ затрималися в Уельсі через штормові вихідні, але один танкер вже розвантажується, а ще чотири мають прибути цього тижня, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, і портовими звітами.

Попит в Азії залишається слабким, оскільки найбільший споживач, Китай, може перепродавати більше партій СПГ через слабкий внутрішній промисловий попит і вищі спотові ціни, що робить реекспорт більш вигідним, за даними провідного приватного китайського імпортера ENN Group.

Ф'ючерси на газ на місяць уперед у Нідерландах, які є еталоном для європейського ринку, знизилися на 0,7% до €46,16 за мегават-годину станом на 8:49 ранку в Амстердамі. Британський еквівалент знизився на 1,1%.