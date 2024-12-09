У понеділок на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.
9 грудня 2024, 10:22
Курс валют на 9 грудня: у банках долар подешевшав, євро — подорожчало
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках додав 4 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро у покупці додало 1 копійку, а у продажу 5 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,71−41,75, євро — 44,15−44,35 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,40−41,42 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,74−43,75 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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