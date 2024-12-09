Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1220 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 754 590 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
9 грудня 2024, 8:30
Втрати ворога за 8 грудня: 1 220 російських окупантів та 22 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 754 590 (+1220) осіб,
- танків — 9519 (+0) од,
- бойових броньованих машин — 19589 (+18) од,
- артилерійських систем — 21061 (+3) од,
- РСЗВ — 1253 (+0) од,
- засоби ППО — 1023 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20093 (+22),
- крилаті ракети — 2859 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 30989 (+24) од,
- спеціальна техніка — 3636 (+1)
Джерело: Мінфін
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