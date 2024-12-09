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9 грудня 2024, 12:37

У США готуються до злиття тисяч невеликих банків — Financial Times

У США готуються до нової ери консолідації серед невеликих кредитних організацій, внаслідок якої кількість банків може скоротитися одразу на кілька тисяч, пише Financial Times.

У США готуються до нової ери консолідації серед невеликих кредитних організацій, внаслідок якої кількість банків може скоротитися одразу на кілька тисяч, пише видання Financial Times (FT).
Фото: depositphotos

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Що відомо

Учасники ринку очікують, що з приходом до влади Дональда Трампа завершиться ера обмежень на угоди M&A у банківській сфері, що стала відмінністю правління Джо Байдена.

За даними газети, на сьогодні у США налічується понад 4 тисячі банків, хоча їхня кількість значно скоротилася з піку в 1980-х роках, коли їх було понад 14 тисяч. З цього числа більшість становлять невеликі регіональні банки з активами кілька мільярдів доларів.

Одна велика угода на ринку вже відбулася: регіональний банк Old National Bancorp придбав Bremer Financial за $1,4 млрд. На думку Боба Даймонда, колишнього генерального директора Barclays, у найближчі два-три роки кількість банків у США може скоротитися з 4,5 тисяч до 1−2 тисячі, в результаті консолідації серед регіональних організацій.

Компанія Atlas Merchant Capital, якою керує Даймонд, має намір інвестувати в банки середньої ланки, які мають потребу в капіталі через нереалізовані збитки в портфелях цінних паперів або кредитів. Ці втрати виникли через зростання відсоткові ставки.

В останні роки процес банківської консолідації в США дуже сповільнився, пише FT. При адміністрації Джо Байдена регулятори прийняли більш жорстку позицію щодо злиття та поглинання, що значно знизило їх кількість.

За його президентство було завершено 507 угод, що на 44% менше, ніж за перший термін Дональда Трампа. Середній час для завершення угоди також збільшився, досягши шести місяців у 2024 році, тоді як при Трамп угоди закривалися за п'ять місяців.

Уповільнення консолідації під впливом жорсткого регулювання виявилося істотним бар'єром для банків, які прагнуть злиття.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
9 грудня 2024, 12:52
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Невеликий регіональний банк в США коштує як один з лідерів FMCG-рітейлу в Україні. Так і запишем :)
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