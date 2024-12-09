9 грудня обмеження споживання електроенергії діятимуть впродовж 11 годин, повідомило «Укренерго».
9 грудня 2024, 8:16
«Укренерго»: 9 грудня обмеження електрики діятимуть 11 годин
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Для побутових споживачів
- одна черга відключень — з 08:00 до 19:00.
Для промисловості та бізнесу
- застосування графіків обмеження потужності впродовж 10 годин — з 07:00 до 20:00.
Компанія зазначила, що час застосування та обсяги обмежень можуть змінитися впродовж доби.
Графіки відключень для Києва
Графіки відключень для Київської області
Джерело: Мінфін
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