Національний банк України встановив на 9 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,4446 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 15 копійок.
9 грудня 2024, 8:00
Курс на 9 грудня: НБУ зміцнив гривню на 15 копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 9 грудня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,85 грн (на 6 грудня курс було встановлено на рівні 43,81 грн). Європейська валюта подорожчала на 4 копійки.
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Джерело: Мінфін
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