Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 753 370 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 грудня 2024, 8:30
Втрати ворога за 7 грудня: 1 460 російських окупантів, 5 танків та 29 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 753370 (+1460) осіб,
- танків — 9519 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 19571 (+36) од,
- артилерійських систем — 21058 (+3) од,
- РСЗВ — 1253 (+0) од,
- засоби ППО — 1023 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20071 (+29),
- крилаті ракети — 2857 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 30965 (+17) од,
- спеціальна техніка — 3635 (+2)
Джерело: Мінфін
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