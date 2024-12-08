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8 грудня 2024, 14:16

ЄБРР надасть «Укрнафті» 80 мільйонів євро на розвиток газової генерації

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Європейський банк реконструкції та розвитку та ПАТ «Укрнафта» 6 грудня 2024 року підписали кредитну угоду на 80 млн євро для підтримки енергетичної інфраструктури.
Європейський банк реконструкції та розвитку та ПАТ «Укрнафта» 6 грудня 2024 року підписали кредитну угоду на 80 млн євро для підтримки енергетичної інфраструктури. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Що відомо

«Ця угода — перша угода в межах великого інвестиційного пакета для державних та приватних компаній, схваленого Радою директорів банку 4 грудня. Кредит у 80 млн євро, наданий „Укрнафті“, допоможе збудувати нову сучасну газову генерацію, що посилить енергетичну стійкість України», — зауважила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що позика ЄБРР буде також співфінансована грантами від Нідерландів (9,5 млн євро) та США (12,5 млн євро) через Спеціальний фонд ЄБРР.

Кошти спрямують на встановлення газових електростанцій та когенераційних установок загальною потужністю близько 100 МВт у кількох областях України.

У міністерстві зауважили, що угода між ЄБРР та «Укрнафтою» стала першою угодою в межах інвестиційного пакета ЄБРР для України на суму понад 1,3 млрд євро, призначеного для відновлення енергетичної та транспортної інфраструктури.

Загалом пакет передбачає фінансування восьми проєктів державного та приватного сектору.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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