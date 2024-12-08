«Укренерго»: обмеження споживання електроенергії діятимуть лише чотири години

8 грудня обмеження споживання електроенергії діятимуть лише чотири години, повідомило «Укренерго».

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Для побутових споживачів

одна черга відключень — з 14:00 до 18:00.

Для промисловості та бізнесу

застосування графіків обмеження потужності впродовж 10 годин — з 09:00 до 19:00.

Компанія зазначила, що час застосування та обсяги обмежень можуть змінитися впродовж доби.

Графіки відключень для Києва

Графіки відключень для Київської області

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