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7 грудня 2024, 11:30

Ціни на какао підскочили до максимуму за пів року

Сировина для шоколаду подорожчала до максимуму майже за пів року. Березневі ф'ючерси на какао-боби на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) у п'ятницю, 6 грудня, зросли на 2,4% і торгувалися на рівні $10 092 за тонну. Це стало найвищим показником із 14 червня. Про це пише Bloomberg.

Сировина для шоколаду подорожчала до максимуму майже за пів року.
Фото: depositphotos

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Як змінилися ціни

Історичний максимум ціни какао на біржі було зафіксовано на рівні $11 722 за тонну на торгах 19 квітня, після чого на ринку розпочалася корекція. Усього з початку року какао-боби на Нью-Йоркській товарній біржі подорожчали більш як на 135%.

Ф'ючерси на какао зросли до найвищого рівня за останні шість місяців на тлі посилення побоювань щодо падіння виробництва какао-бобів у Західній Африці, пише Bloomberg.

Постачання какао від Кот-д'Івуару, провідного виробника, зараз випереджають торішні темпи, проте зберігаються побоювання щодо майбутнього врожаю. Засуха в Західній Африці може зашкодити перспективам урожаю у майбутньому сезоні, який починається у квітні.

Експортери какао, які працюють у Кот-д'Івуарі, побоюються скорочення постачань від фермерів вже найближчими місяцями після того, як несприятливі погодні умови негативно вплинули на врожай.

Деякі фермери можуть просто не виконати контракти.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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