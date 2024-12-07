7 грудня час застосування та обсяг обмежень електроенергії буде меншим у порівнянні з 6 грудня. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
7 грудня 2024, 8:30
«Укренерго»: 7 грудня відключень електроенергії буде менше
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Графіки відключень
- Для побутових споживачів
з 09:00 до 20:00 діятиме одна черга відключень.
- Для промисловості та бізнесу
з 08:00 до 21:00.
Графіки для Києва
Графіки для Київської області
В компанії нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада
Джерело: Мінфін
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