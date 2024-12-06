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6 грудня 2024, 19:31

Нацбанк випустив сувенірну монету «Ні куля, ні шабля!»

Національний банк України (НБУ) до Дня Збройних сил України представив нову пам’ятну монету «Ні куля, ні шабля!». Як повідомляють у пресслужбі Нацбанку, нові монети, натхненних легендами про козаків-характерників, «стануть оберегом для сучасних захисників України».

Національний банк України (НБУ) до Дня Збройних сил України представив нову пам’ятну монету «Ні куля, ні шабля!

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«Образ козаків-характерників ми відтворили в нових пам’ятних монетах, що стануть оберегом для кожного військовослужбовця. Вони захищатимуть сучасних захисників та захисниць України від ворожих підступів, щоб ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні куля не вразили їх. Адже нині, коли Україна знову бореться за свою свободу, українські воїни подібно до своїх славних предків козаків демонструють надприродну хоробрість та виняткову стійкість», — прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

На аверсі пам’ятних монет «Ні куля, ні шабля!» в центрі композиції зображено стилізовану постать військового, який обережно тримає в руках і захищає малий Державний Герб України — символ свободи та незалежності. На матовому тлі зображено ворожі кулі, що відбиваються від військового, так і не вразивши «українську душу».

На реверсі на дзеркальному тлі зображено стилізований образ козака-характерника, який оберігає птаха — символ волі, що візуально нагадує тризуб. На матовому тлі — зламані ворожі шаблі.

Офіційно пам’ятні монети «Ні куля, ні шабля!» введені в обіг 4 грудня 2024 року. Вони продовжують серію «Збройні Сили України».

Монета з нейзильберу має номінал 5 гривень, зі срібла (маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г) — 10 гривень. Тираж — до 125 тис. та 10 тис. штук відповідно.

Монети з 19 грудня можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів.

Джерело: Мінфін
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