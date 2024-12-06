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6 грудня 2024, 18:16

Привітання з Днем Збройних Сил України від UNI-LAMAN GROUP

Сьогодні, 6 грудня, ми відзначаємо День Збройних Сил України — свято тих, хто щодня захищає нашу свободу, нашу землю і наше майбутнє. Це день, коли ми ще раз дякуємо нашим героям за їхню незламність, мужність і відданість.

Завдяки українським військовим ми можемо працювати, підтримувати економіку і разом рухатися до перемоги. Вони стоять на фронті, а ми — на нашому, невидимому тилу.

«Ми не на передовій, але ми є тією силою, яка допомагає країні триматися та рухатися вперед,» — кажуть у UNI-LAMAN GROUP.

Наш внесок у спільну перемогу

Ми віримо, що кожен бізнес може і повинен підтримувати захисників. Для нас це більше, ніж слова — це реальні дії:

  • Допомога військовим на передовій: Ми забезпечуємо наших захисників необхідною технікою, зокрема пікапами для евакуації поранених, дронами для розвідки та оборони, а також речами першої необхідності — від грілок до міні-печей.

  • Підтримка військових госпіталів: UNI-LAMAN GROUP допомагає покращувати умови в госпіталях, де лікують поранених, забезпечуючи їх сучасним обладнанням і матеріалами.

  • Підтримка економіки: Ми допомагаємо українським бізнесам виживати в умовах війни. Зберігаючи робочі місця та забезпечуючи логістичну підтримку, ми тримаємо економічний фронт.

Разом до перемоги

Наша робота — це невидимий тил, який щодня підтримує тих, хто стоїть на захисті країни. Ми пишаємося можливістю бути частиною спільної боротьби.

«Сьогодні, в цей важливий день, ми хочемо сказати одне:

Ми з вами, наші герої. Ви захищаєте нас, а ми робимо все можливе, щоб підтримати вас. Разом ми сильніші, разом ми переможемо!" — генеральный директор UNI-LAMAN GROUP Сорочинський Геннадій.

Слава Збройним Силам України!

Слава Україні!

Команда UNI-LAMAN GROUP — невидимий тил вашої підтримки.

Джерело: Мінфін
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