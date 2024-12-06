До закриття міжбанку курс долара впав на 12 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро впало на 15 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.
6 грудня 2024, 17:33
Курс валют на вечір 6 грудня: гривня зміцнилась на міжбанку
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Відкриття 6 грудня
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Закриття 6 грудня
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Зміни
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41,52/41,56
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41,40/41,42
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12/14
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43,95/43,98
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43,80/43,81
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15/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,80 грн. Євро купують за 43,67 грн, а продають за 44,28 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,67−41,70, євро — 44,14−44,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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