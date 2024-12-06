Суверенний фонд Норвегії може продати акції російських компаній

Норвезький суверенний фонд (GPFG), капітал якого оцінюється у $1,8 трлн, має право продати акції російських компаній, враховуючи діючі міжнародні санкції. Про це повідомила заступниця міністра фінансів країни Еллен Рейтан 6 грудня в листі Reuters.

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Раніше норвезький Центробанк закликав Мінфін зняти загальну заборону на операції з російськими активами і дозволити йому їх частковий продаж.

До цього вважалося, що фонд не може продавати свої активи, навіть якщо знайдеться покупець, через заборону на угоди з контрагентами, які підпадають під санкції США і ЄС.

Не уточнюється, чи знайшов фонд покупців на російські активи.

Водночас заступник голови Центрального банку рф Філіп Габунія заявив, що будь-яке рішення щодо продажу активів на території росії потребуватиме дозволу Москви, який буде наданий лише за «вагомих підстав».