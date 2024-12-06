У Раді розглядають можливість збільшення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Паркомісць для людей з інвалідністю незабаром може побільшати, враховуючи запит суспільства і реалії наслідків повномасштабної війни. Водночас слід збільшити штрафи за паркування на цих місцях для людей, які інвалідності не мають. Сума штрафу до 2 000 грн, що діє наразі, замала і може зрости в рази. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

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За її словами, транспортна інфраструктура великих міст і особливо столиці наразі не розрахована на реальну кількість авто та реальну потребу у місцях для паркування. Відтак, ситуація з паркуванням авто у місцях, які для цього не передбачені, стає дедалі гіршою. Як наслідок, мешканці міст паркуються у непризначених для цього місцях і особливо — на місцях для паркування людей з інвалідністю.

«Щоб якось виправляти цю ситуацію у нових державних будівельних нормах, які почали діяти ще до війни, було передбачено збільшення паркомісць при зведенні обʼєктів житлової нерухомості. Але забудовники, які намагаються зменшити свої витрати, подекуди цю норму ігнорують», — пояснила голова комітету містобудування.

Шуляк також зазначила, що незабаром у парламенті розглядатимуть новий законопроєкт, мета якого — впорядкувати правила розміщення в Україні МАФів та парковок та умов отримання дозволів на це. Відповідний проект закону — № 10308 зареєстрували у Верховній Раді наприкінці грудня 2023 року.

«Законопроєкт рухається важко, є певний спротив. Але, сподіваюсь, ми зможемо довести його до кінця. Як показує практика, це можливо», — підсумувала вона.