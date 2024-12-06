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6 грудня 2024, 15:38

Ціни на продовольство досягли максимуму за 19 місяців — ООН

Ціни на продовольство у листопаді зросли до 19-місячного максимуму на тлі подорожчання рослинних олій, показали в п'ятницю дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Про це пише Reuters.

Ціни на продовольство у листопаді зросли до 19-місячного максимуму на тлі подорожчання рослинних олій, показали в п'ятницю дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

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Зростання цін

Індекс продовольчих цін ФАО, який відстежує світові ціни на кошик основних продуктів харчування, склав у листопаді 127,5 пункту, що на 0,5% вище за жовтневий рівень і на 5,7% вище, ніж роком раніше. Індекс знаходиться на найвищому рівні з квітня 2023 року, але все ще значно нижчий за рекорд, досягнутий у березні 2022 року.

Ціни на олію підскочили на 7,5% порівняно з попереднім місяцем — найрізкіше зростання з липня 2022 року — завдяки підвищенню котирувань на пальмову, рапсову, соєву та соняшникову олії. Ціни на молочні продукти зросли на 0,6%, чому сприяло відновлення попиту на сухе молоко та підвищення цін на олію та сир.

Які товари подешевшали

Ціни на зернові у листопаді впали на 2,7%, згідно з даними ООН. Світові ціни на пшеницю знизилися через збільшення пропозиції та покращення стану врожаю в деяких основних країнах-експортерах. У той час як ціни на кукурудзу залишалися стабільними, оскільки загалом сприятлива погода у Південній Америці врівноважувала високий попит у Бразилії та Мексиці.

Ціни на м'ясо знизилися на 0,8% у місячному вирахуванні, але зросли на 5,9% порівняно з показником, зафіксованим роком раніше. Основними причинами зниження цін на свинину стали рясні поставки та низький попит.

Джерело: Мінфін
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