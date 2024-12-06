OpenAI запускає новий тариф ChatGPT з функцією логічного мислення

Компанія OpenAI створює новий тариф для свого флагманського чат-бота ChatGPT за $200 і запускає повну версію моделі «логічного мислення». Про це повідомляє американське галузеве видання The Verge, передає Liga.net.

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Що відомо

Компанія випускає повну версію моделі o1, яка замінить o1-preview, вперше представлену у вересні в обмеженому доступі під кодовою назвою Strawberry.

OpenAI зазначила, що порівняно з o1-preview, нова модель є швидшою та точнішою, а також краще працює з кодом і математикою. Вона може надавати відповіді з елементами «логічного мислення» на основі зображень.

Нова модель уже доступна для користувачів ChatGPT Plus і Team з пʼятого грудня, а користувачі Enterprise й Edu отримають доступ до неї з наступного тижня.

Компанія також запускає ChatGPT Pro — новий тарифний план із щомісячною підпискою за $200. Він включає необмежений доступ до OpenAI o1, GPT-4o та розширеного голосового режиму.

Деталі

Окрім того, Pro користувачі отримають ексклюзивний доступ до спеціальної версії моделі o1 (o1 pro mode), яка використовує більше обчислювальних ресурсів для надання точних відповідей на складні завдання.

Компанія також продовжить пропонувати тарифний план Plus за $20 на місяць. Він надає ранній доступ до нових функцій, доступ до всіх моделей компанії (окрім більш потужної версії o1) та інші переваги.

У майбутньому OpenAI планує додати в ChatGPT функції вебперегляду, завантаження файлів та інші можливості, хоча конкретні терміни впровадження цих нововведень поки не названі.

Також компанія анонсувала програму ChatGPT Pro Grant Program, у межах якої надасть десять грантів на використання ChatGPT Pro для медичних дослідників провідних установ. У планах OpenAI — розширення грантів для представників інших наукових дисциплін.