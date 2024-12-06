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6 грудня 2024, 15:12

Після перемоги Трампа, інвестори вклали $140 млрд у фонди акцій США

Інвестори вклали майже $140 млрд у фонди акцій США з моменту виборів минулого місяця, оскільки трейдери роблять ставку на те, що адміністрація Дональда Трампа проведе масштабні податкові скорочення та реформи, що піде на користь ринку акцій Волл-стріт, пише Financial Times.

Інвестори вклали майже $140 млрд у фонди акцій США з моменту виборів минулого місяця, оскільки трейдери роблять ставку на те, що адміністрація Дональда Трампа проведе масштабні податкові скорочення та реформи, що піде на користь ринку акцій Волл-стріт, пише Financial Times.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоФонди акцій США зафіксували надходження у розмірі $139,5 млрд з моменту перемоги Трампа 5 листопада.

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Що відомо

Фонди акцій США зафіксували надходження у розмірі $139,5 млрд з моменту перемоги Трампа 5 листопада. Це зробило листопад найзавантаженішим місяцем для припливу коштів із 2000 року.

Останній сплеск збільшив надходження коштів у фонди США з початку року до $350 млрд. Цього тижня безліч банків та керуючих активами передбачили подальше сильне зростання акцій США у 2025 році, включаючи BlackRock, Northern Trust та BofA.

Деталі

Приплив нових грошей допоміг підняти основні фондові індекси США до серії рекордних максимумів, при цьому трейдери проігнорували побоювання, що політичні пропозиції, такі як повсюдне підвищення мит, можуть призвести до зростання інфляції та поставити під загрозу плани Федеральної резервної системи щодо зниження процентних ставок.

Індекс S&P 500, головний барометр акцій Волл-стріт, виріс на 5,3% від дня виборів, довівши свій приріст цього року до 28%. Дрібніші компанії, які вважаються більш чутливими до коливань в економіці США, показали ще кращі результати після виборів, а Russell 2000 минулого тижня вперше за три роки досяг рекордного максимуму.

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Джерело: Мінфін
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