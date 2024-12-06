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6 грудня 2024, 14:30

Банк Кредит Дніпро обладнав стабілізаційний пункт медичної служби «Янголи»

Банк Кредит Дніпро разом з Благодійним фондом «Здорове майбутнє» обладнав медичним обладнанням стабілізаційний пункт Служби екстреної медичної допомоги «Янголи».

Таке обладнання є надважливим при наданні екстреної медичної допомоги пораненим та проведенні хірургічних операцій в польових умовах. Зокрема, кисневий концентратор підвищеного тиску AE-8-NW здатен забезпечувати киснем одночасно 5−7 пацієнтів. Цей потужний апарат створює потік чистого кисню для дихання людини, яка має порушення процесів самостійного дихання або коли людина не може дихати самостійно, та технічно забезпечує можливість під'єднання до нього наркозних апаратів та апаратів штучної вентиляції легень. Апарат формує кисневу дихальну суміш з повітря довкола, що і дозволяє використовувати концентратор в мобільному стабілізаційному пункті.

Медики служби екстреної медичної допомоги «Янголи», що сформована та працює на базі ГО «Перевізники без кордонів», з перших днів війни рятують життя пораненим та постраждалим в зоні бойових дій. Адже життя є найвищою цінністю.

Пишаємося та продовжуємо підтримувати наших медиків, які самовіддано працюють у найскладніших умовах та щоденно ризикують своїм життям, щоб рятувати інших.

Джерело: Мінфін
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